◇セ・リーグ巨人1―0中日（2026年6月20日東京D）巨人の浅野翔吾外野手（21）が20日に出場選手登録され、同日の中日戦（東京D）で「8番・左翼」に入って先発出場。1軍復帰初打席でいきなり先制＆決勝の1号ソロ本塁打を放ち、高卒1年目の2023年から4年連続本塁打をマークした。巨人選手が高卒1年目から4年連続本塁打するのは松井秀喜が1993年から2002年まで10年連続で打って以来。坂本勇人も岡本和真も、他球団ではイチロ