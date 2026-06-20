俳優のイ・ジュンギが主演する韓国ドラマ『アゲイン・マイ・ライフ〜巨悪に挑む検事〜』（全16話／2022年）が、あす21日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週土曜 後6：00〜、後8：00〜／毎週日曜 後4：00〜、後6：00〜、後8：00〜）【場面ショット】巨悪に挑み命を落とした熱血検事を演じるイ・ジュンギ同作は、巨悪に挑み命を落とした熱血検事が、2度目の人生を得て再び悪に立ち向かう痛快アクショ