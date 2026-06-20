サッカー男子日本代表の森保一監督の次男で、サッカー系ユーチューバー「けーご」こと圭悟さんが２０日、都内で行われたＷ杯応援イベントに出席した。チュニジアと対戦する１次リーグ第２戦へ向け、「一丸となって勝てるように。２−０で日本。今の日本なら突破できる」と、父率いる森保ジャパンに熱いエールを送った。渋谷区内の宮下パークには日本代表の応援ブースが作られ、“ピッチでメモを見る森保監督のろう人形”が設置