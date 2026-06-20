占い師・細木数子をモデルにしたNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』は、配信が始まるとたちまちのうちに大ヒット作品に。「事実に基づいた虚構」と前置きした作品だが、なにが「実」で、なにが「虚」なのか。細木数子の素顔を知る人物の証言を手がかりに、ノンフィクションライター・宇都宮直子氏が深掘りした。【画像】芸人のレイザーラモンHG（50）は、細木数子に叱られる姿がオンエアされた経験を持つ◆◆◆「普通に生きてい