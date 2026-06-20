タレントの明石家さんまがＭＣのＭＢＳ「痛快！明石家電視台」が２０日放送された。「誕生日特別企画」として、街でさんまを目撃した観覧者５０人からの“神対応エピソード”を続々紹介。かつてＭＢＳラジオ「ヤングタウン」の公開収録に通っていたという観覧女性からは、「東京の謎の彼女がいらっしゃった」と暴露された。アシスタントの山崎香佳アナウンサーらスタジオメンバーは、状況が理解できず反応が薄い中、さんまは