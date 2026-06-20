「日本はこの連係プレーが上手い」「日本は分かってやっている」日本代表のＷ杯初戦となったオランダ戦。英国の解説陣が、日本のある攻撃パターンを繰り返し称賛していた。褒めていたのは、元マンチェスター・ユナイテッドのギャリー・ネビルと、横浜Ｆ・マリノスやセルティックを率い、日本サッカーをよく知るアンジェ・ポステコグルーである。２−２の引き分けに終わった一戦では、中村敬斗のゴールや終盤に生まれた鎌田大地