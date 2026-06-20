オランダの伝説的な名手であるスナイデル氏は、日本にシビアな意見をぶつけた(C)Getty Imagesハイレベルな戦術の駆け引きが随所で見られた一戦をレジェンドはどう見ていたのか。現地時間6月14日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループFの初戦で、日本代表はオランダ代表に2-2と引き分けた。2度もリードを許す厳しい展開だったが、中村敬斗と鎌田大地のゴールで追いつき、意地で勝ち点をもぎ取った。【動画】中村敬斗