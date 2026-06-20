タレントのほしのあきさんは6月18日、自身のInstagramを更新。美女が集合したショットを公開しました。【写真】“セレブ美人ぞろい”ショット「みんなでワイワイ美容の話など」ほしのさんは「@youn1029 ちゃんと @nica77official ちゃんのYouTubeにお邪魔してきましたみんなでワイワイ美容の話など沢山してきたから、お楽しみに」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目がモデルのヨンアさん、仁香さんら美しい友人たちとの集合ショッ