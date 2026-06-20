21日は、低気圧や前線の影響で山陰から北陸や東北では雨が降り、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。西・東日本のその他の地域も午前中を中心に雨や雷雨の所がありますが、前線の南下に伴って次第に天気は回復に向かう見込みです。北海道は湿った空気の影響で雲が広がりやすく、所々でにわか雨がありそうです。二十四節気では「夏至（げし）」にあたり一年で最も昼が長い日ですが、日差しが長時間届く所が少なく、夏至らしさは