20日午後、熊本市西区の県道で、路線バスが軽乗用車に追突しました。この事故で、バスに乗っていた女性が手首の痛みを訴えています。 20日、午後1時20分ごろ熊本駅前を映したRKKの情報カメラの映像です。 画面中央、軽乗用車が交差点で対向車に道を譲るため減速します、すると路線バスが追突しました。 警察によりますと、バスには約25人の乗客がいて、そのうち60代の女性が手首の痛みを訴えていますが、ほかにけが人はいません