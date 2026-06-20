今も昔も著名人同士の結婚は話題に事欠かない。【写真】長嶋茂雄さんと人気女優・司葉子の“婚約”を報じた当時の新聞ビッグネームであればあるほど世間の関心を引き多くの国民に祝福される。古くは石原裕次郎と北原三枝、小林旭と美空ひばり、三浦友和と山口百恵。近年なら木村拓哉と工藤静香だろうか。しかし、それよりもっと古い今から70年前“世紀の婚約報道”があった。1958年7月1日、夕刊紙『国民タイムズ』が報じた「