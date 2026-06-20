天皇皇后両陛下は、オランダを出発し、次の訪問国ベルギーに向かわれます。オランダ公式訪問を終えた天皇皇后両陛下は、現地時間の20日午前9時半ごろ、アムステルダム王宮を出発されました。スキポール空港に到着すると、両陛下は儀仗隊が並ぶ中、見送りに来た人たちに一人ずつあいさつし、政府専用機に乗り込み、まもなくベルギーの首都ブリュッセルに向け出発されます。到着後は、「静かな環境で旧交を温めたい」というベルギー