■MLBドジャース 6ー5 オリオールズ（日本時間20日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 この日の試合開始2時間前、ドジャースは大谷翔平（31）の「配偶者の出産に伴う休暇で欠場」が発表された。スタメンに大谷の名はなく、オリオールズとのカード初戦に臨んだドジャースは、3−5で迎えた9回裏、M.ベッツ（33）がソロ本塁打を放ち、1点差に詰め寄ると、M.マンシー（35）、R.