政府宮殿での式典で演説するパス大統領＝6月10日、ボリビア首都ラパス/Juan Karita/AP（CNN）ボリビアのパス大統領は20日、生活費高騰や経済的負担に抗議する大規模な反政府デモが政治危機へ発展したことを受け、非常事態を宣言した。労働組合や農民の支持を受けたデモ隊は、パス氏の辞任を要求。道路封鎖により国内の一部地域で食料や燃料、医療物資が不足し、50日間にわたって経済がまひする事態となっている。パス氏は国民向け