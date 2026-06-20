◇パ・リーグオリックス0―4西武（2026年6月20日京セラD大阪）今季9度目の零敗を喫したオリックス・岸田監督は「なかなか打てませんでしたね。チャンスも作れず、いい投球をされました」と、3安打完封勝利を献上した西武・隅田に脱帽した。4月14日の対戦では相手のミスにつけ込んだこともあり、5回4安打5失点（自責1）と攻略。前回5月22日の対戦では黒星を付けたが、7回7安打1失点と抑え込まれていた。「前回までは