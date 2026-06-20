◇プロ野球セ・リーグ 巨人 1-0 中日(20日、東京ドーム)僅差の投手戦を制し、完封勝利とした巨人。試合後に橋上秀樹監督代行が、岸田行倫選手のファースト起用と、キャベッジ選手の状態について語りました。プロ入り後から、キャッチャーとして起用を重ねてきた岸田行倫選手。この日は1軍公式戦で初の一塁手起用となりました。このことについて橋上監督代行は戦力を最大限生かすための案だと説明。「もう少し準備期間をおいてもと