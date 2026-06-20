【漫画】本編を読む猫といえば、クール。いつでも私たち人間のことなど、相手にしていないイメージがあるかもしれない。だけれども、そんなことはない。猫はいつも自由気ままだけれど、実はとっても甘えん坊。『拾い猫のモチャ』（にごたろ/KADOKAWA）には、猫の甘々な姿も満載。猫飼いなら共感せずにはいられない“あるある”にあふれた大人気コミックだ。三毛のオス猫・モチャは、かなりのかまってちゃん。たとえば、飼い主