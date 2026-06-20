ドジャース公式は「おめでとう！ショウヘイ＆マミコ」と祝福【MLB】ドジャース 6ー5 オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が19日（日本時間20日）、自身のインスタグラムで真美子夫人との間に第2子が誕生したことを報告した。待望の吉報に対し、球団公式SNSやチームメートらから祝福の声が寄せられている。この日の試合に先発登板していた佐々木朗希投手もすぐに「いいね」で反応するなど、周