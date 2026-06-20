大谷が第2子の誕生を報告ドジャースの大谷翔平投手は20日、真美子夫人が第2子を出産したことを明らかにした。19日（同20日）の本拠地・オリオールズ戦の先発メンバーから外れ、球団は「育児休暇のため」と発表。球団の発表から8時間後、大谷本人が第2子の誕生を報告した。2024年12月末、大谷は自身のインスタグラムで真美子夫人の第1子妊娠を公表。翌2025年4月に長女が誕生した。今回の第2子については事前の公表がなかったが