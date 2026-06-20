雨の日の外出はついついおっくうになってしまうもの。でも、面倒な状況を逆手に取って、準備万端で彼氏とのデートに向かえば、「デキる女」をアピールできるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性406名に聞いたアンケートを参考に「備えあれば好感度アップ！雨デートで彼氏に褒められる行動」をご紹介します。【１】急きょ家デートに変更になったときのために、部屋を掃除して出掛ける「いきなり押し掛ける形にな