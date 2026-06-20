【モデルプレス＝2026/06/20】米大リーグ（MLB）ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が6月20日、自身のInstagramを更新。第2子が誕生したことを報告した。【写真】大谷翔平選手＆真美子夫人、赤ちゃんの写真公開◆大谷翔平、第2子誕生報告大谷選手は英文で「私たちの人生において、この素晴らしい日をまた共に迎えることができ、これ以上ない喜びを感じています。無事に生まれてきてくれてありがとう」と第2子の誕生を報告。「