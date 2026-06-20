◆パ・リーグオリックス０―４西武（２０日・京セラドーム大阪）オリックスが、３安打で今季９度目の完封負けを喫した。西武・隅田に完封勝利を献上。岸田監督は「チャンスをつくれず、いいピッチングをされた。隅田くんらしいピッチングで、コースもしっかり、緩急もつけられた」と相手左腕に脱帽した。先発・ペルドモは、４回２／３を７安打４失点で３敗目。４四球と制球に苦しみ、リリーフから配置転換後は２度目の先発で