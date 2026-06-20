パペットスンスンの期間限定ポップアップイベント「HELLO! PUPPET SUNSUN」が、7月1日（水）から東京で開催される。全国12都市を巡回し、京都、石川、埼玉、香川、広島、沖縄では初開催となる。パペットスンスンのポップアップストアが全国12都市で開催(C) PUPPET SUNSUN/PS committee会場では、スンスンたちのオリジナルワードを取り入れた新アートグッズや、初登場となるファンファン、ツクツクのアイテムなどを含む90点以