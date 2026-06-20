あなたの日常に寄り添う アニメのルームウェア＆雑貨ブランド「Palude」より、アニメ『ハイキュー!!』のルームウェアコレクション第二弾が登場。＞＞＞アニメ『ハイキュー!!』のルームウェアコレクションをチェック！（写真30点）『ハイキュー!!』は、高校バレーボールを題材とした古舘春一先生による漫画作品。2014年からTVアニメが放送され、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作された。そして2024年2月16日にアニメ続編とな