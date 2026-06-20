俳優の青柳翔（41）が20日、都内の劇場で主演映画「ディッシュアップ」の舞台あいさつを行った。池本陽海監督、共演の三河悠冴、ハ・ヨンスとともに登壇。料理が物語のカギを握る映画だけに「この作品がきっかけで、ちょっと料理を始めてみようかなという気持ちにはなりました」といい、好きな食べ物は「基本、茶色いものが好きなので」と、見栄え、彩りよりも味を重視している考えをのぞかせた。舞台あいさつの途中には、突然、ハ