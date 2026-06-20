◇パ・リーグオリックス0―4西武（2026年6月20日京セラD大阪）オリックス・宗佑磨内野手が、下半身のコンディション不良で4回の守備から途中交代を強いられた。岸田監督は「今、行っていますね」と検査を受けるために試合中に病院へ向かったことを明かした。この日正遊撃手の紅林が左足違和感から4試合ぶりスタメン復帰を果たしたが、今度は正三塁手が離脱の危機に見舞われた。宮城、山下、森友、渡部、頓宮ら多くの負