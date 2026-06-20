元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が20日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（関西ローカル）に出演。元宇宙飛行士の野口聡一氏（61）が出演し、「野口聡一と考える『都市伝説・陰謀論』徹底解明スペシャル」というテーマでパネリストの橋下氏、古舘伊知郎、古市憲寿氏らと「宇宙人は実在するのか」「アポロ11号の月面着陸は事実なのか」などについて討議した。1969年7月20日、アポロ11号の月着陸船が月面に到達し、歴