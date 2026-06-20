日本テレビ山本紘之アナウンサー（37）が20日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。日本代表の練習の様子を投稿した。21日に同局で生中継される「FIFAワールドカップ2026日本×チュニジア」で実況を務める山本アナは「土砂降り明けの前日練習」と記し、選手らの様子を投稿した。続けて、相手チームの動画も投稿し「チュニジアも仕上がっています監督変わってチームの雰囲気が格段に良くなっています。不気味な存在で