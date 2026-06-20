ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日、自身のインスタグラムで第2子誕生を報告した。2026年は日本を代表する大物アスリートからのおめでたい報告が相次いでいる。真美子夫人と連名で、英語の文章を掲載。「私たちの人生において、再びこのような素晴らしい日を共に迎えられたことを、心から嬉しく思います。無事に生まれてきてくれてありがとう」とつづった。大谷は現地19日（日本時間20日）のオリオールズ戦を欠場。大谷