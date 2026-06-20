ドジャースの大谷翔平（31）が日本時間20日、自身のSNSで真美子夫人（29）の第2子出産を公表した。【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 大谷は、日本時間の午後4時過ぎに自身のインスタグラムを更新し、第2子の両足の裏の写真や愛犬のデコピンの写真とともに「私たちは人生におけるこの素晴らしい日をともに過ごせることを改めて心から喜んでいます。無事に生まれてきてくれてありがとう」とコメントを