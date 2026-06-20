「ヤクルト−広島」（２０日、神宮球場）広島が六回に４得点を奪い、勝ち越しに成功した。４−４で迎えた六回に猛攻を見せた。３番手・広沢に対し、先頭の石原が１２球粘って四球で出塁。その後、１死満塁まで好機を広げると、菊池が右翼線への２点適時二塁打を放って勝ち越し。続くファビアンも２点左前適時打をマークし、この回一挙４点を奪った。五回に１回無失点の好投だった２番手・辻にプロ初勝利の権利が発生した。