元自民党衆院議員で実業家の杉村太蔵氏（46）が20日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午）に出演。アイス製造の大手6社が、メーカー小売希望価格をめぐってカルテルを結んだ疑いがあるとして立ち入り検査を受けた件について私見を述べた。6社が製造しているのが、誰にとってもおなじみの人気のアイスばかりとあって、SNSなどでは落胆や怒りの声もあがった。しかし、杉村氏は「独占禁止法違反の疑い、これは