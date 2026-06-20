＜ニチレイレディス2日日◇20日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞昨年12月に椎間板ヘルニアの手術を受け、トーナメント特別保障制度（公傷制度）を利用して先週からツアー復帰。脇元華が復帰2試合目で予選通過を果たした。初日「69」、2日目は3バーディ・2ボギーの「71」。2日連続のアンダーパーでトータル4アンダー・24位タイにつけ、「まずは予選通過できて“開幕”できてよかったです」