5児の母でモデルの鈴木サチ（46）が18日、自身のインスタグラムを更新。長男が14歳の誕生日を迎えたことを報告し、きょうだい5人がそろった家族ショットを公開した。【写真】「今この瞬間を大切に」5児の母・鈴木サチが公開したきょうだい5ショット鈴木は「先日、長男が14歳になりました」と報告。投稿では、誕生日ケーキを囲むきょうだい5人の写真や、幼少期の長男の思い出写真などを公開した。長男について鈴木は、「気づ