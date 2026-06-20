岸和田競輪場のG1「高松宮記念杯競輪」は5日目を終えた。西日本の準決勝10Rは単騎の犬伏湧也（30＝徳島）が抜群のスピードで捲って1着。「（状態が）最近の中では一番いいのかなと思う。苦手の単騎も払拭できて良かった。決勝は消極的にならないように持ち味を出して優勝を狙いたい」大器、いよいよ覚醒の予感がする。