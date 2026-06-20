衆議院議員の河野太郎氏（63）が20日、自身のXを更新。関東では雨模様となった同日、始球式に“登板予定”であった女子ソフトボールリーグ・JDリーグの第10節・茅ヶ崎ラウンド（茅ケ崎公園野球場）の試合中止を嘆いた。【画像】“コウペンちゃん”のきせかえにも注目集まる…始球式の中止を嘆いた河野太郎氏この日は、第2試合開始前の始球式で河野氏が投手を、神奈川県議会議員の桝晴太郎氏が捕手を務める予定であった。Xでは