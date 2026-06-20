レスリング女子日本代表は20日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで実施中の強化合宿を報道陣に公開。9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月24日開幕の世界選手権（カザフスタン・アスタナ）の両大会の代表に選ばれている62キロ級の尾崎野乃香はバルセロナなどサッカー強豪クラブのユニホームでスパーリングなどの練習に取り組んだ。汗をかきやすく、夏場は「（一度の練習で）10枚くらい着替える」とい