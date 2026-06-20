お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）富澤たけし（52）が20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に出演。楽天を退団することが発表された三木肇前監督（49）について語った。伊達は吉井理人氏（61）が楽天の新監督に就任したことについて「びっくりしたね。昨年までロッテの監督でしたからね」と語り、富澤は「水面下では動いていたんでし