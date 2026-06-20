お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）富澤たけし（52）が20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に出演。吉井理人氏（61）が楽天の新監督に就任したことに驚いた。伊達は「びっくりしたね。昨年までロッテの監督でしたからね」と語り、富澤は「水面下では動いていたんでしょうけど」と考察した。2人は三木肇前監督の動向を心配しながらも、