ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、自身のインスタグラムで妻の真美子さんとの連名で第２子の誕生を発表した。「私たちの人生において、再びこのような素晴らしい日を共に迎えられたことを、心からうれしく思います」「無事に生まれてきてくれてありがとう」「これまでの道のりを支えてくださった皆さまに心より感謝を申し上げます」と英語のメッセージをつづった。大谷はこの日のオリオールズ戦を