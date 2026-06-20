【モデルプレス＝2026/06/20】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の古澤里紗が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】8人組アイドルメンバー、ショート丈デニムビスチェでランウェイ登場◆古澤里紗、ショート丈デニムビスチェで登場デニム×レースを掛け合わせたガーリーカジュアルなスタイルでランウェイに登場。ショート