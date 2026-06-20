【モデルプレス＝2026/06/20】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の増田彩乃が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】8人組アイドルメンバー「さすがの着こなし」カジュアルスタイル◆増田彩乃、カジュアルスタイルでランウェイ闊歩ブルーのサッカーユニフォームに、透け感のあるホワイトのレーススカートを合わせたスポー