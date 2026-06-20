電車内では、泥酔客による迷惑行為やトラブルがたびたび話題になる。日本民営鉄道協会が発表した2025年度の「駅と電車内の迷惑行為ランキング」では、「酔っ払った状態での乗車」が10位にランクインした。多くの利用者が車内での泥酔客に、ストレスや不安を感じていることがうかがえる。都内在住の中田賢太郎さん（仮名・40代）は、東京メトロの車内で忘れられない出来事に遭遇した。床に倒れた泥酔客「正直、恥ずかしいと思った」