２５歳女性騎手の記念すべき１勝に、ＳＮＳ上では歓喜の声が上がっている。６月２０日の函館１１Ｒ・ＳＴＶ杯（３歳上２勝クラス、芝１２００メートル＝１６頭立て）は、古川奈穂騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝騎乗のアンジュプロミス（牝３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ドレフォン）が勝利。同騎手にとっては、６年目でうれしいメインレース初勝利となった。１０番ゲートから古川騎手を背に勢いよくスタートしたアンジュプロミスは