【来週の注目材料】米物価統計への注目集まる＝米PCE価格指数 16、17日に開催された米連邦公開市場委員会(FOMC)は市場予想通り政策金利を3.50-3.75%で据え置きました。注目された最新の経済見通し(SEP)では、2026年末時点での経済成長見通しの下方修正、失業率見通しの小幅改善、物価見通しの大幅上方修正が示されました。また注目度の高いドットチャートでは2026年末時点で18名(ウォーシュ議長はドットチャ}