ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日、自身のインスタグラムで真美子夫人が第２子を無事出産したことを発表した。水色のおくるみに包まれた赤ちゃんが、ブルーのデコピンプリントのＴシャツを着ている写真と共に、誕生について書かれた文章をアップした大谷。英文で「Ｗｅａｒｅａｇａｉｎｏｖｅｒｊｏｙｅｄｔｏｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｔｈｉｓｗｏｎｄｅｒｆｕｌｄａｙｉｎｏｕｒｌｉｖｅｓｔｏ