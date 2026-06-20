サッカー日本代表の森保一監督（５７）の次男で、サッカー系ユーチューバー・けーご（森保圭悟、３２）が２０日、都内で行われた日本代表イベントに出席した。トークショー後、森保監督のメモ姿人形とともに報道陣向けフォトセッションを行ったけーごは「いやあソックリすぎて変な気持ち。ビックリです」と苦笑い。初戦のオランダ戦は弾丸で現地観戦し「オランダ代表のサポーターが７割だったけど、日本も声量では負けてなかっ