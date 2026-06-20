楽天の吉井理人監督（６１）が２０日、“吉井流マネジメント”でシーズンを戦い抜く姿勢を示した。この日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）が雨天中止となり、「天気なのでしょうがない」と気持ちを切り替えた新指揮官。室内練習場での練習は視察せずに「チームが勝てるようにいろんなことを一生懸命考えています」と、監督室で２１日の同戦に向けた対策を練る時間に費やした。５―８で敗れた１９日のカード初戦はレギュラーの村林に今