◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）巨人がリーグ戦再開後初勝利。昇格即「８番・左翼」でスタメン起用された浅野翔吾外野手（２１）が先制Ｖ弾となる今季１号ソロを放った。本拠地でのヒーローインタビューは以下の通り。―今の気持ちは。「最高でぇ〜す！」―今季初のお立ち台。「２年前に上がったぶりなので、ちょっと緊張しています」―１号ソロ。「何とか今日結果を残したいと思っていたので。１打