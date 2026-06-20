ベトナムの街角で愛されるサンドイッチ「バインミー」。フランスパン風のパンに肉や野菜をたっぷり挟んだボリューム満点の一品です。実はいつものパンと身近な材料で手軽に作れるんです。自宅で本場の味が楽しめるバインミー風レシピを3つご紹介します。 ▼大根となますのさっぱり甘酢がクセになる！「豚しゃぶバインミー」 ナンプラーと酢、砂糖、レモン汁を合わせた甘酸っぱいタレで作るベトナム風漬け物と豚しゃぶ肉の組み合